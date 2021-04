Nokia C20 è appena stato avvistato presso l’ente per la certificazione Bluetooth SIG a pochi giorni dal lancio previsto per l’8 aprile.

Nokia C20: la nuova proposta entry-level della gamma

Sappiamo che HMD Global terrà un evento di lancio dei nuovi prodotti il prossimo 8 aprile. Secondo diversi rapporti, la compagnia finlandese rinnoverà lo schema di denominazione degli smartphone Nokia e ne porterà di nuovi come il G10, il G20, l’X10 e l’X20. Accanto a questi dispositivi, sembra che possa portare in commercio anche il fantomatico Nokia C20 e ora il dispositivo è apparso presso l’ente per la certificazione Bluetooth SIG.

Come riportato da MySmartPrice, ben quattro modelli di smartphone HMD Global Oy TA-1339, TA-1348, TA-1352, TA-1356 hanno fatto capolino sul sito web Bluetooth SIG e pare che tutti siano stati certificati con il moniker “Nokia C20“.

Se ricordate, un rapporto esclusivo di nokiapoweruser aveva affermato precedentemente che il C20 sarebbe stato presentato all’interno dell’evento dell’8 aprile. Le specifiche trapelate dal rapporto suggeriscono che il terminale potrebbe essere un’altra offerta super entry-level come la serie Nokia 1.xx.

Tornando a parlare del device in questione, l’elenco mostra ulteriormente che il design QDID richiesto proviene da Unisoc (Shanghai) Technologies Co Ltd., ma non conferma esplicitamente quale sia il processore che sarà contenuto all’interno.

In precedenza, Nokia ha utilizzato i chipset UNISOC del produttore cinese di semiconduttori su device come il C3, quindi non dovrebbe sorprendere sapere che il C20 possa disporre di una CPU simile. A tal proposito, lo smartphone dovrebbe arrivare con 1 GB di RAM e con una variante di memoria interna da 16 GB.

Tra i rapporti di esecuzione dell’edizione Android 11 GO, il portatile è stato individuato nella pagina di test HTML5 che mostra il sistema operativo Android 11. Oltre a questo, potete aspettarvi che il Nokia C20 venga lanciato in due colorazioni: Blue e Sand.

Ultimo, ma non meno importante, si dice che il gadget possa venire venduto al dettaglio in diverse aree del mondo a 89 euro. Questo è un prezzo in linea con quello del C3 commercializzato mesi or sono. Ancora pochi giorni e ne sapremo di più.

Nokia

Smartphone