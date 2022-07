Nokia C2: un ottimo smartphone Android economico a meno di 100€

Sei in cerca di uno smartphone Android “da battaglia” o vuoi comunque un nuovo dispositivo senza spendere troppo? Il Nokia C2 è quello che fa per te, specialmente con questa offerta: grazie allo sconto di Amazon lo paghi soltanto 89,99€. Con la spedizione Prime sarà a casa tua già domani se sei un abbonato.

Nokia C2: lo smartphone Android low cost adatto alle esigenze più comuni

Con un robusto chassis interno in metallo, nonostante il suo costo economico il Nokia C2 è uno smartphone Android solido che offre sicurezza e qualità costruttiva, pensando anche ai 2 anni di aggiornamenti trimestrali gratuiti. Il display da 5.7 pollici, nonostante le generose dimensioni, si adatta facilmente alla tua mano, risultando comodo da usare in ogni situazione.

Lo schermo è alimentato da un processore quad-core, 2GB di RAM e memoria interna da 32 GB espandibile tramite schede microSD fino a 256GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 5 megapixel, con flash LED e camera frontale da 2 megapixel.

Il sistema operativo è Android 11 Go Edition, con 2 anni di aggiornamenti software gratuiti per essere sempre aggiornato e in piena sicurezza. La batteria da 2400mAh garantisce una buona autonomia per tutta la giornata, mentre con l’alloggiamento dual-SIM puoi portare due SIM con te utili per il lavoro.

Per quello che costa, Nokia C2 vale sicuramente la candela, specialmente con quest’ultima offerta: solo 89,99€ per uno smartphone Android solido, veloce e adatto alle più piccole esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.