Nokia ha appena svelato i suoi nuovi auricolari TWS con cancellazione del rumore chiamati BH-805 in Europa al prezzo di € 99,99.

Nokia BH-805: non disponibili in Italia?

Il Nokia BH-805 è il primo auricolare Nokia con cancellazione attiva del rumore. Questo prodotto permette di annullare e modulare attivamente il rumore nell'ambiente fino a 25 decibel. Gli auricolari Nokia con ANC dispongono anche di una modalità Ambient che consente all'utente di ascoltare l'ambiente circostante.

Il brand di HMD Global aveva precedentemente rilasciato silenziosamente gli auricolari BH-805 in India e Cina. Adesso però, Nokia ha appena presentato ufficialmente gli auricolari BH-805 per il mercato europeo. Il dispositivo ha un prezzo di € 99,99 ($ ​​118) ed è attualmente disponibile in Austria, Svizzera e Germania.

Il BH-805 ha una stretta somiglianza con i “vecchi” Nokia Lite, con caratteristiche simili. Sono cuffie alimentate da gemme di grafene da 13 mm. Una custodia di ricarica da 400 mAh si combina con le due batterie da 45 mAh in ciascun auricolare per fornire fino a 5 ore di riproduzione senza custodia di ricarica e 20 ore quando la custodia di ricarica è collegata. Quando la cancellazione attiva del rumore è attivata sul BH-805, la capacità della batteria viene leggermente ridotta.

Inoltre, il dispositivo si ricarica mediante la porta USB-C. La connettività è completa: Bluetooth 5.0, IPX5 e Google Assistant.

L'OEM finlandese afferma che saranno disponibili due varianti di colore per gli auricolari con cancellazione attiva del rumore BH-805. I clienti interessati potrebbero scegliere il modello Blu o accontentarsi della variante di colore nera.

Il pacchetto completo è composto dagli auricolari, una custodia di ricarica, auricolari di tre dimensioni, un cavo USB-C e una guida rapida, il tutto all'interno di una scatola di cartone riciclata. HMD non ha dichiarato alcun piano sulla disponibilità del prodotto in altri paesi. Vi terremo aggiornati.

