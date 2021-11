Nokia: arriva un nuovo smartphone con KaiOS in Europa

Nokia Mobile potrebbe avere in programma di lanciare il suo prossimo smartphone con funzionalità intelligenti e sistema operativo KaiOS. A tal proposito, il portale di NokiaPowerUser ha scoperto che il suddetto dispositivo ha superato la certificazione GCF e sembra che approderà presto sul mercato europeo.

Nokia: cosa sappiamo del nuovo device con KaiOS?

Il device avente numero di modello N139DL è apparso in precedenza sul sito Web ufficiale della certificazione WiFi. All'epoca, abbiamo appreso che il telefono avrebbe funzionato con il software KaiOS 3.0. Il nuovo prodotto supporta reti 4G e reti wireless a 2,4 GHz. Dopo aver superato la certificazione GCF, HMD è pronto a svelare il Nokia N139D in qualsiasi momento per il mercato globale.

A proposito, ci sono cinque nuovi modelli del marchio finlandese con KaiOS a bordo. Stiamo parlando del Nokia 6300 4G, del 2720 Flip, dell'800 Tough, dell'8000 4G e dell'8110 4G. Pertanto, il device menzionato sopra sarà, presumibilmente, il sesto gadget della linea.

Se non avete familiarità con questo sistema, dovete sapere che di recente ha ricevuto un premio RedDot nella categoria “Interfaccia ed esperienza utente”. Questo software non è sviluppato dalla stessa Nokia ma da KaiOS Technologies. Questa società ha fatto molta strada dalla sua apparizione nel 2017. E sebbene la maggior parte degli utenti possieda smartphoe Android o iOS (anche HarmonyOS), oggi ci sono ancora oltre 1 miliardo di utenti che utilizzano ancora feature phone. Quindi KaiOS ha una presenza relativamente forte nel settore.

Come riportato da IDC, questa azienda è riuscita a lanciare più di 140 gadget. Durante questi anni, ha spedito oltre 156 milioni di feature phone. Il loro valore totale supera i 3,8 miliardi di dollari.

I creatori dell'interfaccia utente per smartphone si concentrano principalmente su funzioni avanzate o sofisticate. Ma per i feature phone, queste non sono indispensabili. In questo senso, KaiOS non si concentra sull'estetica. Il team vuole principalmente che il sistema funzioni senza problemi e senza intoppi anche su un terminale con specifiche tecniche molto basse. Inoltre, qualsiasi utente dovrebbe essere in grado di utilizzarlo senza sforzo e senza particolare fatica.

A tal fine, il team di KaiOS adotta un approccio di design minimalista. Ecco perché gli utenti possono navigare in modo intuitivo e interagire con le app con un tap.

Infine, non è difficile capire che l'interazione con il telefono avviene tramite tasti fisici.