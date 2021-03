HMD Global ha annunciato l’arrivo del Nokia 8.3 5G appena qualche mese fa, ma oggi è già disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: 399,90 euro invece di 457,00 euro con un risparmio di ben oltre 50 euro.

Nokia 8.3 5G: caratteristiche principali

Ciò che spicca maggiormente è il comparto fotografico dotato di ben quattro fotocamere PureView con ottiche ZEISS. Più nel dettaglio troviamo un sensore principale da 64mp, un sensore da 12mp con ottica grandangolare, un sensore di profondità da 2mp e un sensore da 2mp per Macro e doppio flash High-CRI. La fotocamera frontale, invece, è da 24mp. Da non sottovalutare anche la connettività 5G di cui è provvisto questo dispositivo che lo rende veloce e affidabile per lo streaming e il gaming.

Il cuore pulsante del Nokia 8.3 5G è lo Snapdragon 765G 5G con il sistema Snapdragon X52 5G Modem-RF (ottimizzata per il 5G), associato, in questo caso, 6GB di RAM e a 64GB di memoria di archiviazione.

Ma non è finita, dato che grazie ad un display edge-to-edge da 6,81 pollici, il Nokia 8.3 5G vanta – tra tutti gli smartphone della società – il più ampio schermo a tecnologia PureDisplay basata sul processore visivo Pixelworks. Il device integra, inoltre, il Qualcomm AI Engine di quinta generazione della piattaforma modulare Snapdragon 765G, utile a fornire esperienze di intelligenza artificiale intuitive.

Dotato anche del sensore di impronte digitali, il Nokia 8.3 5G è disponibile solo per oggi al prezzo di 399,90 euro che lo pone al minimo storico di vendita da quando è stato messo in commercio in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

