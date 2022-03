Nokia 6310: il cellulare più AMATO ritorna ad un super prezzo (52€)

La versione 2021 del Nokia 6310 celebra il glorioso passato dell'amata azienda di telefonia mobile, portando con sé tutte le caratteristiche tanto apprezzate del modello originale. Un cellulare essenziale, immediato nel suo utilizzo ed estremamente intuitivo: particolarmente consigliato per il pubblico senior, che necessita di un dispositivo affidabile per chiamare, inviare messaggi e… perché no, scattare anche simpatiche foto ricordo.

A questo prezzo è un vero affare: acquistalo prima di tutti su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa, sarà tuo con appena 52,99 euro.

Nokia 6310 in offerta su Amazon a prezzo bassissimo

Il cellulare si distingue per uno schermo curvo da 2,8 pollici. Dimensioni generali estremamente contenute, a tutto vantaggio della portabilità e della maneggevolezza.

La versione moderna del celebre telefono ha mantenuto inalterate forma e stile, adattandosi però ai gusti attuali del pubblico: tasti ampi, menu ingranditi, radio e molto altro ancora. Niente paura: risponde all'appello anche l'intramontabile Snake. Ottime performance in termini di durata: la batteria presente a bordo assicura un utilizzo continuativo per più giornate.

Uno sconto di cui approfittare subito, prima che l'offerta termini o che, come è già più volte successo in passato, la disponibilità si esaurisca nel giro di pochissime ore! Porta a casa il tuo cellulare Nokia 6310: lo riceverai in pochi giorni e non pagherai alcuna spesa di spedizione.