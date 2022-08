Nokia 5710 XpressAudio ed 8210 4G UFFICIALI: tornano i feature phone

Disponibili da oggi, Nokia 5710 XpressAudio e Nokia 8210 4G di HMD Global cavalcano il ritorno del feature phone, offrendo un modo alternativo per staccare la spina dalla cultura dell’always on.

I feature phone sono tornati alla ribalta negli ultimi anni: secondo le statistiche, una persona su dieci ne possiede almeno un modello. Inoltre, le vendite di questi dispositivi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest’anno, rappresentando il 16% delle vendite globali di telefoni cellulari.

Nokia 5710 XpressAudio e Nokia 8210 4G: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Nokia 5710 XpressAudio è un feature phone innovativo con auricolari wireless integrati che, quando non vengono utilizzati, sono alloggiati sul retro del telefono, risparmiando spazio in tasca. I tasti musicali dedicati facilitano la riproduzione ed lettore MP3 è in grado di memorizzare migliaia di brani. A quanto appena detto si aggiunge anche la radio FM wireless. A bordo troviamo poi una batteria da 1450 mAh che offre un’elevata autonomia. Presente anche il sistema di cancellazione del rumore ambientale ed il supporto VoLTE 4.

Nokia 8210 4G si rivolge agli amanti del retrò. Il suo design leggero e compatto cela un’enorme batteria che assicura conversazioni più lunghe e settimane di standby, in modo che gli utenti possano chiamare, inviare messaggi ed andare offline in tutta tranquillità. L’ultimo nato della famiglia “Originals” si ispira al classico feature phone ma è ora dotato di funzioni contemporanee come il lettore MP3 (scheda MicroSD venduta separatamente), la fotocamera e l’interfaccia utente ingrandita, che lo rendono più semplice e facile da usare. Il cellulare comprende anche la radio FM wireless e via cavo, oltre che l’immancabile fotocamera.

Nokia 5710 XpressAudio è disponibile da oggi nei colori bianco/rosso e nero/rosso al prezzo di 89,99 euro, mentre il Nokia 8210 4G potete trovarlo nelle colorazioni blu, rosso e sabbia al prezzo di 79,99 euro.

