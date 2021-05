Nokia 2.4 è in offerta su Amazon a soli 119,90€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto esclusivo di 40,09€ che rende l'acquisto ancora più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Lo smartphone perfetto e che costa poco: Nokia 2.4

Appartenente agli smartphone di fascia economica, Nokia 2.4 si distingue sul mercato per le sue specifiche tecniche. Adatto a chi non ha bisogno di dispositivi con tanti fronzoli, questo modello ha un design semplice ed elegante arricchito nella colorazione Grigio Carbone.

Grazie al suo display con ampiezza di 6,5 pollici, la visione dei contenuti è ampia, immersiva e nitida. La risoluzione HD+ contribuisce per un'esperienza complessiva di ottimo livello.

Le prestazioni sono fluide e veloci. Questo è dovuto al processore Mediatek Helio P22 che viene affiancato da ben 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. La memoria è espandibile inserendo una MicroSD nell'apposito slot.

Trattandosi di uno smartphone di fascia entry level ci si potrebbe aspettare una fotocamera scarna, In realtà questo modello monta una doppia lente con obiettivo principale da 13 megapixel. La presenza di un sensore di profondità consente di scattare foto con diverse prospettive. Ammontano poi a 5 i megapixel della fotocamera frontale.

La batteria ha un valore complessivo di 4500mAh ed è di tipo adattivo. L'Intelligenza Artificiale calibra i consumi per farla durare più a lungo. L'autonomia si assesta, infatti, attorno ai 2 giorni con un utilizzo tipico.

Infine, sono da sottolineare la presenza di un lettore d'impronte digitali e il suo essere Dual SIM.

Nokia 2.4 è acquistabile su Amazon a soli 119,90€ nella colorazione Grigio Carbone. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Lo smartphone è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

