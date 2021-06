HMD Global potrebbe non essere ancora una potenza tecnologica con cui fare i conti nel mercato degli smartphone di fascia alta, ma quando si tratta di feature phone, il marchio Nokia è uno dei principali attori con milioni di unità vendute ogni anno. Un recente rapporto di Counterpoint mostra che l'azienda finlandese ha spedito 11 milioni di telefoni low cost solo nel primo trimestre del 2021. Per rafforzare ulteriormente la propria quota di mercato in quel segmento, HMD ha annunciato due nuovi feature phone: Nokia 110 4G e 105 4G.

Nokia 110 e 105 4G: cosa sappiamo?

Il punto forte dei due telefoni è la presenza della connettività 4G, una funzionalità inclusa nell'Itel Magic 2 4G lanciato di recente. I device 4G potrebbero non avere funzionalità di tethering WiFi e hotspot, ma sono dotati di supporto per chiamate vocali HD di alta qualità su VoLTE. In un'epoca in cui molti operatori stanno pianificando di eliminare gradualmente la rete 2G, questi nuovi device del brand finlandese garantiranno diversi anni di utilizzo.

I Nokia 110 e 105 sono stati presentati per la prima volta nel 2019, ma presentavano solo la connettività 2G. Oltre all'offerta LTE avanzata, i nuovi modelli presentano alcuni miglioramenti nei loro design. Mantengono la struttura minuscola e compatta ereditata dai loro predecessori, ma il form factor è diverso.

I due terminali sfoggiano un display da 1,8 pollici con risoluzione 120 x 160 pixel. Mentre il Nokia 110 4G racchiude una singola fotocamera posteriore, sul 105 4G non è presente alcuna camera posteriore. È inoltre disponibile un jack per cuffie da 3,5 mm su entrambi i modelli, uno slot microSD che supporta l'espansione della memoria fino a 32 GB e una radio FM. Non sarà necessario collegare un jack per cuffie per utilizzare la radio FM, il che è fantastico. Sono inoltre dotati di una torcia a LED situata sul bordo superiore su entrambi i modelli.

Infine, sono alimentati da una batteria da 1.020 mAh ciascuno. Questa supporterà diversi giorni di utilizzo in standby mentre per le chiamate vocali può durare fino a 5 ore. Questo valore può essere esteso se il telefono viene utilizzato in 3G; quando è in uso il 2G, la durata della batteria può durare anche fino a 16 ore.

Il Nokia 105 4G sarà disponibile in nero, blu e rosso mentre il Nokia 110 4G sarà disponibile in nero, giallo e celeste. Non ci sono ancora notizie sui prezzi e sulla disponibilità.

