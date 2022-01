NoiTel SuperJump: 120 Giga con SIM GRATIS a 9,99€

Con l'anno nuovo, il gestore MVNO NoiTel ha prorogato la sua SuperJump con SIM gratuita e 120 Giga di internet mensili sino al 15 Gennaio 2022.

NoiTel SuperJump 120 Giga: ecco i dettagli

La promozione del virtuale su rete Vodafone prevede 120 Giga di traffico dati in 4G sulla Giga Network, minuti senza limiti verso fissi e mobili di qualsiasi operatore nazionale e 50 messaggi sempre verso tutti i gestori. Il tutto per un prezzo davvero incredibile, stiamo parlando di soli 7,99 euro al mese, anziché 8,99€.

Il quantitativo di internet incluso con la tariffa in questione può essere utilizzato ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e di 30 Mbps in upload. Oltre al bundle nazionale sono previsti senza costi aggiuntivi ben 5,3 Giga da utilizzare in tutta Europa ogni mese grazie ai nuovi accordi sul roaming.

Sempre compreso nel canone mensile troviamo alcuni servizi extra come il LoSai e Call Conference, l’Avviso di Chiamata, il la navigazione in modalità hotspot e l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica. Tutti questi addon sono inclusi senza costi aggiuntivi.

Oltre alla proroga al 15 Gennaio 2022, NoiTel ha anche rinnovato la possibilità di attivare la SIM gratuitamente ONLINE.

Costi ed altro

La promozione a meno di 8 euro al mese prevede un contributo di attivazione pari a 5 euro una tantum. Inoltre, in fase d'acquisto è possibile scegliere se passare da altro gestore oppure attivare una nuova utenza NoiTel.

In aggiunta ai 5€ c'è ovviamente il primo mese di offerta, per un totale di 12,99 euro.09