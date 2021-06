Samsung ha appena negato le voci sull'acquisto di pannelli LG OLED; di fatto il colosso sudcorano ha ribadito che la tecnologia QLED è la migliore per i televisori.

Samsung Display: la tecnologia QLED è la migliore

Negli ultimi due mesi, si diceva che Samsung stesse pianificando di ordinare pannelli OLED da LG Display per i suoi televisori. Ma ora la società ha ufficialmente smentito queste indiscrezioni.

Secondo un rapporto di SamMobile, il colosso tecnologico sudcoreano non sta acquistando pannelli OLED da LG. Inoltre, l'azienda ha anche affermato che la sua tecnologia di visualizzazione QLED è migliore della tecnologia per i prodotti dedicati all'home entertainment.

In precedenza, Jong-hee Han, presidente della divisione Visual Display, aveva negato i rumor in più occasioni. Ora, una pubblicazione tecnologica sudcoreana IT Chosun ha condiviso una dichiarazione di un altro funzionario dell'azienda.

Secondo questo dirigente:

Non abbiamo cambiato idea circa i nostri televisori QLED; questi hanno una qualità dell'immagine migliore rispetto ai televisori OLED. Sto cercando di chiarire che le voci emerse in questo periodo sono infondate. È vero che i prezzi degli LCD stanno aumentando e stiamo affrontando una situazione difficile, ma abbiamo abbastanza capacità per superare come azienda n. 1.

Per chi non lo sapesse, secondo quanto riferito, il marchio stava pianificando di effettuare ordini da 2 a 3 milioni di unità di pannelli OLED da LG Display per i suoi primi televisori OLED che sarebbero stati lanciati nel secondo semestre del 2021 o nel primo semestre del 2022.

La società non passerà alla tecnologia OLED, considerando che in passato ne ha sempre parlato male della suddetta caratteristica su di un prodotto smart.

Samsung Display però, sta effettuando il passaggio ai pannelli QD OLED.

