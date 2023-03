No Man's Sky per Switch finalmente in sconto: lo paghi al minimo storico

Se fai parte degli amanti dei giochi di esplorazione spaziale e che vogliono vivere un’avventura senza confini, non puoi perderti No Man’s Sky, il titolo di Hello Games che ti permette di viaggiare in una galassia generata proceduralmente, dove ogni stella, pianeta e forma di vita è unica.

Oggi la versione per Nintendo Switch è disponibile in offerta al suo minimo storico assoluto: solo 29,90 euro invece di 49,90. Merito delle Offerte di Primavera di Amazon: un’occasione limitatissima da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

No Man's Sky: un universo a portata di mano

No Man’s Sky è un gioco che ti offre una libertà totale: puoi esplorare, costruire, creare, sopravvivere, combattere e commerciare con altri giocatori o con le diverse fazioni aliene che popolano l’universo. Disponibile da tempo su PC e altre console, ora è arrivato anche su Nintendo Switch, con una versione che mantiene intatta la sua essenza e il suo fascino.

Sulla piccola console ibrida giapponese, il titolo gira a 720p in modalità portatile e a 900p in modalità docked, con un frame rate di 30 FPS abbastanza stabile. Ovviamente, la qualità grafica non è paragonabile a quella delle altre versioni, ma il gioco resta comunque godibile e impressionante per le dimensioni e la varietà dei mondi che propone.

Soprattutto se pensi che il vero punto di forza di questa versione è la possibilità di portare con te ovunque questo gioco immenso e coinvolgente. Potrai esplorare l’universo in qualsiasi momento e luogo. Potrai anche approfittare delle funzionalità touch dello schermo della console per gestire meglio il tuo inventario e le tue opzioni.

No Man’s Sky per Nintendo Switch è attualmente in offerta su Amazon a soli 29,90 euro invece di 49,99 euro. Con la spedizione Prime potresti riceverlo già domani: ma fai in fretta, perché le Offerte di Primavera di Amazon stanno per esaurirsi.

