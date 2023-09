No, Asus non uscirà dal mercato della telefonia mobile

In queste ore è circolato un bizzarro rumor in rete; di fatto, si diceva che Asus fosse intenzionata ad uscire dal mercato della telefonia mobile. Dopo tante speculazioni però, la compagnia di Taiwan ha deciso di porre fine alle dicerie intervenendo sulla questione.

La dichiarazione di Asus sulla presunta uscita dal mercato

In precedenza abbiamo letto un leak che vedeva nello Zenfone 10 di Asus l’ultimo smartphone della compagnia prima delle presunta dipartita. In realtà si è scoperto che la società stava solo apportando modifiche significative all’organizzazione e ciò ha indotto i dipendenti a spostarsi su altri progetti all’interno dell’azienda. Tale mossa è stata travisata dai media, pertanto si è arrivati a pensare che Asus volesse uscire dal mercato della telefonia mobile. Il gigante tecnologico ha chiarito la questione e ha smentito tutte le voci. Pertanto, no, non fasciamoci la testa: l’OEM taiwanese continuerà a produrre dispositivi mantenendo vive le due linee. Da un lato abbiamo la serie Zenfone destinata all’utente consumer e dall’altro invece, la gamma ROG Phone. Nello specifico, sulla line-up ROG Phone 8 abbiamo letto che ci saranno tre modelli all’interno di questa gamma e che arriveranno in commercio non prima del 2024, insieme all’Asus Zenfone 11.

Giusto per fare un po’ di chiarezza in merito allo Zenfone 10, vi ricordiamo che questo smartphone è uno dei top più compatti dell’ultimo perdio. Dispone di un potente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G, una GPU Adreno 740, 8 o 16 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un pannello da 5,9″ AMOLED FullHD+ con refresh rate di 144 Hz. La batteria è da 4300 mAh con ricarica rapida da 30W e wireless charging da 15W. Si basa su Android 13 con skin ZenUI. È certificato IP68 contro acqua e polvere, ha una main camera da 50 Mpx Sony IMX766 e un’ottica ultrawide da 13 Mpx. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel. Lo trovate su Amazon a soli 818,11€.

