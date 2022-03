Nintendo Switch V2 ti regala Mario Kart 8 Deluxe: solo online da Unieuro

Abbinata vincente per chi ama giocare sempre e ovunque, sfruttando qualsiasi occasione disponibile. Acquista la super portatile Nintendo Switch V2 a soli 339,90 euro, invece di 359,90 euro. Riceverai in regalo, direttamente nel carrello, il videogame Mario Kart 8 Deluxe del valore di 59,99 euro.

Niente male vero? Potrai da subito provare questa incredibile console che vince in quanto a portabilità. Non adattare la tua vita alle passioni, ma adatta loro ai tuoi impegni. Mentre stai aspettando l'autobus o il treno, in sala d'attesa dal dottore, durante la ricreazione a scuola o in qualsiasi momento tu sia libero, dovrai solo accendere Nintendo Switch V2 e iniziare a immergerti nel mondo che ami.

Sfrutta questo incredibile sconto abbinato a un regalo eccezionale. Risparmia, ma allo stesso tempo esaudisci il tuo sogno. Porta con sempre con te i tuoi giochi preferiti e sfrutta ogni istante della tua giornata libera per iniziare sfide o proseguire con i tuoi record. Ma se sei a casa, usala come una vera e propria console fissa collegandola al tuo televisore o a un qualsiasi schermo. Estrai i due Joy-Con e uniscili per creare un vero e proprio gamepad.

Acquista una Nintendo Switch V2 e Unieuro ti regala Mario Kart 8 Deluxe

Non perdere altro tempo. Metti nel carrello la Nintendo Switch V2 a soli 339,90 euro, invece di 359,90 euro. Unieuro è già pronta a regalarti Mario Kart 8 Deluxe. Questo gioco solitamente è venduto a 59,99 euro.

Affrettati prima che le scorte si esauriscano e approfitta della promo Fioriscono gli sconti di Unieuro. Questa incredibile console ultra portatile ti aspetta con tutte le sue caratteristiche da top di gamma. Si tratta di una delle console più vendute nel 2021.

Non dovrai rinunciare a una grafica spettacolare. Infatti, il suo display integrato offre una risoluzione incredibilmente realistica e grazie al feedback tattile dei Joy-Con sarai immerso nell'azione. Vivi un'esperienza unica anche in multiplayer.

Scegli Nintendo Switch V2 a soli 339,90 euro, invece di 359,90 euro. Riceverai in regalo Mario Kart 8 Deluxe per divertirti da subito con gli amici in multiplayer o allenandoti per nuove sfide in single player.