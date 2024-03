Nintendo Switch + Switch Sports è il Bundle da avere a 249€!

Sei pronto ad affrontare delle sfide sportive mozzafiato? Con il bundle formato da Nintendo Switch + Switch Sports in forte sconto su eBay, potrai divertirti con tutti i tuoi amici. Grazie all’offerta potrai farlo tuo per soli 249,99€ invece degli originari 329,90€ di listino!

Tutte le caratteristiche di questo bundle con Nintendo Switch

Entra nel vivo dell’azione con Switch Sports, che offre una vasta gamma di divertenti discipline sportive, tra cui tennis, bowling, badminton, chambara, pallavolo e calcio. Grazie ai controlli dei Joy-Con, potrai muoverti e giocare in modo realistico e coinvolgente. Ovviamente non manca la modalità online ti permette di sfidare giocatori da tutto il mondo, inclusi i tuoi amici, e mettere alla prova le tue abilità.

Con Switch Sports, il divertimento è condiviso. Potrai infatti affrontare fino a 4 giocatori in locale o online, rendendo ogni partita un’opportunità per riunire familiari e amici di tutte le età e abilità. Questo gioco unisce davvero tutti attraverso una varietà di attività sportive coinvolgenti e divertenti.

Grazie alla flessibilità della console Nintendo Switch, potrai giocare ovunque tu sia. Utilizzala in modalità portatile, agganciando i Joy-Con alla console per giocare mentre sei in movimento. Se preferisci un’esperienza su grande schermo, non ti basta far altro che collegare la console al tuo televisore in modalità TV. In alternativa, condividi lo schermo con i tuoi amici e giocate insieme in modalità tavolo.

Il bundle include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a giocare: la console Nintendo Switch, i controller Joy-Con (L/R), il Joy-Con Grip per una maggiore comodità durante il gioco e il gioco Switch Sports con le sue emozionanti discipline sportive.

Prendi subito il bundle formato da Nintendo Switch + Switch Sports a soli 249,99€ grazie allo sconto del 24%!