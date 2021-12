Nintendo Switch sfida Wii e PS1: vendute oltre 100 milioni di console

Nintendo Switch supera l'importante “scoglio” dei 100 milioni e adesso mette nel mirino Nintendo Wii e la prima PlayStation. Non sono ancora dati ufficiali ma poco ci manca: parliamo delle stime fornite dal portale VGChartz, il quale ci fa sapere che la console ibrida giapponese avrebbe venduto oltre 1.3 milioni di console durante la settimana chiusasi il 18 dicembre.

Sono numeri impressionanti che basterebbero per permettere a Switch di superare il muro dei 100 milioni, un onore che è toccato solo a pochissime console nella storia dei videogiochi: PS1, PS2, PS4, Nintendo DS, Game Boy e Wii.

Nintendo Switch a quota 100: nuovi record all'orizzonte?

Come dicevamo in apertura, per esserne totalmente certi dovremo aspettare i dati ufficiali di Nintendo che arriveranno con la chiusura dell'anno fiscale. In realtà si tratta solo di una formalità, dato che le vendite di Switch continuano ad andare fortissimo anche a distanza di anni dal lancio, tanto che il presidente della compagnia teme che diventi addirittura introvabile nel 2022.

Il merito è da attribuire a tanti fattori: la natura ibrida portatile-casalinga l'ha resa il sistema perfetto per ogni tipo di pubblico, coadiuvata al lancio della presenza delle versioni migliorate e handheld di titoli popolari del calibro di The Legend of Zelda Breath of The Wild e Mario Kart 8, entrambi originariamente dei giochi per Wii U.

La gestione post lancio è stata poi perfetta con il debutto di nuovi episodi di saghe popolari come Monster Hunter, Pokémon e Animal Crossing, a cui si è aggiunto il lancio di due revisioni hardware che hanno contribuito alla diffusione della macchina. Nintendo Switch Lite è pensata per un pubblico votato esclusivamente all'esperienza portatile, con una console più piccola e sottile che funziona esclusivamente in handheld.

Per ultimo, proprio di recente, è arrivato il modello con display OLED. Uno schermo più grande, luminoso, che fornisce un aspetto ancora più elegante e che mantiene la peculiarità del collegamento alla TV per giocare anche in formato casalingo. Neanche a dirlo, è andato a ruba rapidamente.

Adesso, il primo obiettivo è raggiungere e superare Wii, che con 101.64 milioni di unità vendute è la console casalinga Nintendo di maggior successo nella storia. Subito dopo c'è la PS1, con 102.50 milioni, dietro alla PS4 con 116.77. Le due irraggiungibili al momento sembrano PS2 e Nintendo DS, sopra i 150 milioni.