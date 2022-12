Nintendo Switch: REGALATE il divertimento, su Amazon costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo segnalarvi un interessante promozione relativa ad una delle console più versatili di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Nintendo Switch. Per chi non la conoscesse, vi diciamo che questa è una piattaforma straordinaria, in grado di fungere sia da console domestica attaccata alla TV o un monitor, sia come dispositivo portatile da utilizzare a proprio piacimento quando si è in viaggio o perché no, a letto, in bagno e non solo.

La versione che è in sconto su Amazon è quella classica con il display LCD IPS. Rispetto al modello OLED presenta veramente poche, anzi pochissime, carenze. Senza contare che al prezzo di 273,00 € diventa più che mai appetibile, considerando che presenta un risparmio medio di circa 80 € rispetto alla controparte più costosa.

Nintendo switch: perfetta per tutti

Nintendo switch è quella classica console che riesce a divertire grandi e piccini grazie al parco di titoli di cui dispone. I videogiochi di super Mario, Zelda, Pokémon, Kirby, sono dei veri e propri capolavori senza tempo. Anche se siamo arrivati a vedere prodotti videoludici di questi franchise realizzati con le ultime tecnologie e con un gameplay incredibile, dobbiamo ammettere che quando si inizia giocare… l’effetto nostalgia è assicurato.

Come nel citare poi l’abbonamento a Nintendo Switch Online che vi darà la possibilità di giocare ai titoli del NES, SNES e del Nintendo 64. Insomma, sembra davvero un prodotto che si rivolge ai giovani ma strizza l’occhio ai millennials.

Il modello in sconto presenta 32 GB di memoria interna, ulteriormente spendibile mediante una micro SD. I Joy-Con sono quelli in colorazione Rosso-blue e la dock invece, è in nero opaco. Quest’anno regalate (o regalatevi) il divertimento pieno con Nintendo Switch. A soli 273,00€ è la console perfetta cin cui divertirsi in compagnia o in solitaria; è un tablet, un prodotto da salotto e un gadget da avere sempre con sé.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.