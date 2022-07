Nintendo Switch, prezzo CHE CROLLA sulla versione 2021: approfittane

Se c’è una console gaming perfetta per tutta la famiglia, quella non può che essere la Nintendo Switch.

Sì, è vero, è uscita la versione nuova ma questa va ancora alla grande e se da tempo la desideravi, ora non può che essere la tua occasione. In colorazione Rossa e Blu, è disponibile nella versione 2021 su Amazon e persino in gran sconto. Completi l’acquisto al volo per portarla a casa con un ribasso del 20%. Prezzo finale di soli 264,00€ per fare il gran botto.

Le spedizioni? Completamente gratuite e se vuoi paghi anche con finanziamento.

Nintendo Switch: la console che ancora ammalia tutti quanti

Poter simulare spade, sport, mosse e tutto il resto con le proprie mani è uno di quei vantaggi nell’avere una Switch. Ovviamente ci sono titoli che giocherai nei più classici dei modi, ma è inutile girarci attorno: se vuoi immedesimarti al massimo nelle avventure, questa console fa al caso tuo.

Con 3 modalità di utilizzo è perfetta in viaggio, a casa e ovunque ti trovi. In fin dei conti i Joy Con ossia i controller, li attacchi e li stacchi a piacimento potendo sfruttarla in tutte le maniere possibili. Siete in tanti? Acquista un paio aggiuntivo ed hai risolto.

Con batteria che dura diverse ore, puoi portarla fuori contando sul divertimento eterno. In più in confezione trovi anche il dock, i cavi di alimentazione e tutto il resto che ti serve per utilizzarla fin dal primo secondo.

Ancora interessato? Allora collegati immediatamente su Amazon e non aspettare un secondo in più, ti porti a casa la tua Nintendo Switch 2021 con soli 264€ se completi l’acquisto ora. Per pagarla con finanziamento scegli Cofidis in fase di pagamento. Le spedizioni son veloci e gratuite in tutta Italia.

