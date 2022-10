Nintendo Switch OLED si veste con i Pokémon, LIMITED EDITION su Amazon

Se da tempo stavi pensando di acquistare una Nintendo Switch OLED non perdere l’occasione di portare a casa una limited edition. Il tuo desiderio capita a pennello con l’uscita di questa versione speciale dedicata a Pokémon Scarlatto & Violetto. In uscita il 4 novembre, la puoi già acquistare su Amazon.

Collegati alla pagina per far diventare tua una console unica nel suo genere, la paghi appena 359,00€ quindi non perdertela.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Nintendo Switch OLED: tutti i pro di una console in versione Limited

Quello che rende la Nintendo Switch fenomenale è che con una sola console, puoi giocare in 3 modalità diverse. Sicuramente conosci le varie funzioni, ma ricordarti che è la console perfetta da avere in famiglia non può che essere un piacere.

In questa versione OLED, il display si ridimensiona in positivo ed acquista una tecnologia da far paura. Se prima ti divertivi, ora diventi parte integrante della storia con una visione e dei dettagli da amare.

La limited edition dedicata al mondo Pokémon ti permette di portare a casa la tua bimba con uno stile unico. I Joycon ossia i controller, sono in colorazione arancio e viola con dei decori per renderli ancora più particolari. Il dock, invece, vede nella parte frontale i Pokémon Leggendari Koraidon e Miraidon per non farti mancare assolutamente nulla.

E la console in sé e per sé? Non ti preoccupare, neanche la scocca è stata risparmiata e infatti anche lì puoi trovare dei motivi speciali.

Insomma, chiunque la vedrà capirà sicuramente che sei un fan dei Pokémon, non ci sono dubbi.

Cosa stai aspettando? Ti ricordo che la console uscirà il 4 novembre sul mercato ma se la preordini ora su Amazon, la riceverai il primo giorno utile potendola iniziare ad utilizzare fin da subito. Completa ora l’acquisto con soli 359,00€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.