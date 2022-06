Nintendo Switch OLED: questa estate ti scateni, in offerta ORA

Se da tempo stavi pensando di acquistare una bella Nintendo Switch OLED devo dirti che hai aspettato proprio il momento giusto visto che proprio ora è in promozione su Amazon, te la porti a casa con un piccolo ribasso niente male. Infatti se ti colleghi all’istante la paghi appena 329,00€ e ti togli finalmente quel sassolino dalla scarpa.

In previsione di un’estate movimentata è proprio la console su cui puntare: divertente e utilizzabile anche in gruppo, non ti fa mai annoiare.

Non ti preoccupare, con le spedizioni Prime arriva a casa in quattro e quattr’otto.

Nintendo Switch OLED: cosa cambia dal modello vecchio

Uscita da non molto sul mercato, la Switch OLED altro non è che il modello remastered della vecchia console. Le dinamiche dei giochi non subiscono modifiche, ci sono sempre i sensori di movimento quindi divertiti come non mai. A subire delle migliorie, in ogni caso, è il comparto tecnico.

Il display ora è OLED per colori decisamente più profondi e neri assoluti. Questo ti regala non solo una visione migliorata, ma una risoluzione avanzata. Inoltre è anche un po’ più grande. La batteria dura leggermente di più per farti stare fuori casa senza problemi e senza pensieri.

Un’altra modifica di cui essere felici è la presenza di una porta LAN sul dock che trovi in confezione. Questo pezzo lo utilizzi per collegare la console alla tua TV, per connetterla alla connessione internet e avere dei risultati più performanti e per ricaricare la Switch in sé e per sé.

Non ti preoccupare, ovviamente quando non utilizzi il dock puoi sfruttare la connessione WiFi come sempre.

Che altro dirti, con la promozione in corso ti conviene prenderla in considerazione se la desideravi. Su Amazon ora costa appena 329,00€ ma stai attento perché non so quanto ancora durerà la promozione. Ti rammento che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.