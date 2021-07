La nuova Nintendo Switch OLED è qui, è realtà, è la grande promessa della fine dell'anno e da oggi puoi metterci le mani su (anche se solo virtualmente). Se vuoi essere uno dei primissimi a poterci giocare a partire dal prossimo 8 ottobre, la tua occasione è qui: 349 euro, su Amazon, pre-ordini a partire da oggi.

Nintendo Switch OLED: puoi ordinarla OGGI

Son passati 5 anni dall'esordio e un paio dalla versione Lite, ma il fascino della Switch è rimasto intatto. La nuova uscita alza però l'asticella, portando ai gamer di tutto il mondo uno schermo OLED da 7 pollici: “I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo“. Stand regolabile riveduto e corretto, una presa HDMI per portare il gioco in tv e doppia tonalità cromatica a disposizione: Bianco/Nero o Blu/Rosso.

La memoria raddoppia e migliora il comparto audio, ma migliorano soprattutto gli elementi di multiplayer che possono offrire quanto più divertimento possibile a quanti sceglieranno la Switch per i propri momenti di svago.

Quello di oggi è l'inizio di un percorso. Alla luce delle difficoltà di distribuzione delle console in questa fase di mercato, con ogni probabilità l'8 ottobre potrà averla soltanto chi registra subito la propria prenotazione in quando è presumibile il fatto che il moltiplicarsi degli ordinativi possa allungare i tempi di consegna e rendere complessa la reperibilità già in tempi brevi. Chi la vuole presto, insomma, deve ordinarla subito. La spedizione è gratuita.

