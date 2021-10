Nintendo Switch OLED protagonista del nuovo teardown di iFixit [VIDEO]

Il team di iFixit ha messo sotto torchio la nuova Nintendo Switch OLED, il tradizionale teardown mostra la componentistica interna della console ibrida giapponese, rivelando interessanti curiosità.

Tra la versione originale di Switch e e il modello OLED la principale differenza riguarda il display, la nuova variante introduce un pannello OLED più ampio e di qualità ben maggiore rispetto al precedente LCD. Ma scavando più affondo e smontando del tutto Switch OLED, il team di iFixit ha scoperto interessanti cambiamenti interni rispetto al modello standard.

La prima differenza riguarda il sistema di dissipazione del SoC, che – come si vede dalla seguente immagine – nel modello OLED (a destra) è stato rimpicciolito. Ridurre le dimensioni del dissipatore sarebbe servito – secondo iFixit – per fare spazio al display più ampio e per evitare un potere dissipante più potente del dovuto.

Anche la gestione di altri componenti è cambiata, lo slot micro-SD, l'ingresso per le cartucce di gioco e il jack audio sono adesso installati su un unica board, mentre nel modello precedente sono separati e connessi singolarmente alla scheda madre.

Il cambiamento interno più significativo riguarda la memoria interna, che nel modello OLED risulta integrata sulla scheda madre e non può essere sostituita, cosa invece possibile sulla Switch standard. Mentre per quanto riguarda i Joy-Con, iFixit non ha riscontrato alcuna differenza significativa tra i due modelli, se non un sistema di aggancio migliorato grazie alla maggior solidità dei binari.