Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlatto e Violetto: prenotala su Amazon

L’hai vista, l’hai ammirata e adesso hai la possibilità di prenotarla per riceverla il giorno dell’uscita, il prossimo 4 novembre. Stiamo parlando naturalmente dell’edizione speciale di Nintendo Switch modello OLED dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Annunciata da Nintendo in settimana, la versione speciale della console è adesso disponibile per il pre-order su Amazon al suo prezzo di listino: 359,99 euro. La prenoti adesso e, grazie a Prime, la ricevi a casa tua il giorno del lancio.

Nintendo Switch OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto e Violetto: cosa contiene?

La Nintendo Switch OLED in edizione speciale Pokémon Scarlatto e Violetto è decorata da motivi ispirati ai nuovi capitoli della serie in uscita il prossimo novembre. Come puoi vedere, sulla parte frontale della base bianca e lucida sono raffigurati i Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon.

Nella parte posteriore invece trovi le illustrazioni speciali dei tre starter con cui potremo scegliere il nostro primo compagno di avventura. Sui Joy-Con, ovviamente di colore scarlatto e violetto, sono raffigurati gli emblemi delle due scuole: l’Accademia Arancia e l’Accademia Uva.

Una edizione fantastica, dedicata ai collezionati e ai veri appassionati della serie, che possono così vantare una nuova console totalmente personalizzata e a tema con uno dei giochi più attesi della prossima stagione.

Approfittane adesso e prenota la tua Nintendo Switch OLED in edizione speciale Pokémon Scarlatto e Violetto su Amazon. Ti consigliamo di sbrigarti prima che si esauriscano le scorte: come sempre accade in questi casi, sarà una console richiestissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.