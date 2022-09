Bundle Pokémon Scarlatto e Violetto: risparmia con l'offerta eBay

Il prossimo 18 novembre è previsto il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi titoli della serie per Nintendo Switch che promettono di rivoluzionare una delle saghe più amate del mondo dei videogiochi.

Per non farti trovare impreparato puoi prenotare il bundle che include entrambi i giochi ad un prezzo speciale. Su eBay è infatti attivo il pre-order con 20 euro di sconto: l’offerta è a tempo e a quantità limitata quindi ti consigliamo di affrettarti.

L’ordine sarà spedito entro la data di uscita con corriere espresso, tanto che le tue copie arriveranno a casa tua già al D1. I giochi saranno in due confezioni separate in versione fisica ufficiale e in lingua italiana.

Pokémon Scarlatto e Violetto: prenotali prima che si esaurisca l’offerta

Con il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo punta a far evolvere la sua amata serie permettendo agli appassionati di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo di gioco.

Nel corso dell’avventura, avremo la possibilità di osservare i Pokémon di questa ragione in ogni tipo di ambiente, che siano cieli, mari, foreste, strade e molto altro ancora. La scelta del primo compagno d’avventura sarà tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Approfitta quindi dello sconto e prenota Pokémon Scarlatto e Violetto in un bundle speciale a soli 99 euro. È la tua grande occasione per prenotare il tuo viaggio virtuale ad un prezzo fortemente competitivo.

