Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlatto & Violetto in SCONTO

La Nintendo Switch OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto è la console perfetta per ogni appassionato di Pokémon e non solo. Decorata con motivi ispirati ai giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, questa edizione speciale offre un’esperienza di gioco senza precedenti, sia per i fan di lunga data che non.

Attualmente in sconto del 5% su Amazon, questo è il momento ideale per acquistarla al prezzo vantaggioso di 389,05 euro, anziché 409,99 euro.

Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlatto & Violetto: imperdibile per i veri collezionisti

La console presenta una base bianca e lucida, sulla cui parte frontale spiccano le raffigurazioni dei Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon, simboli di forza e avventura. Sul retro, un design unico e accattivante ispirato alle iconiche Poké Ball aggiunge un tocco di eleganza e personalità. Inoltre, la parte posteriore della console è decorata con illustrazioni speciali dei tre Pokémon tra cui i giocatori potranno scegliere il loro primo compagno d’avventura: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Ogni dettaglio è stato pensato per catturare l’essenza di questi amatissimi personaggi e rendere la console un pezzo unico da collezionare.

I Joy-Con, di colore scarlatto e violetto, sono decorati con gli emblemi delle due scuole, l’Accademia Arancia e l’Accademia Uva, aggiungendo un ulteriore elemento di immersione nel mondo di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questi dettagli, uniti alla qualità superiore del display OLED, offrono una resa visiva straordinaria, con colori vivaci e contrasti nitidi che rendono ogni partita un’esperienza visiva straordinaria.

Oltre al suo design accattivante, la Nintendo Switch OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto offre tutte le funzionalità avanzate del modello OLED. Con uno schermo più grande e di alta qualità, un audio migliorato e una memoria interna di 64 GB, questa console garantisce sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. La versatilità della Nintendo Switch, che permette di giocare in modalità portatile, da tavolo o connessa alla TV, la rende ideale per ogni situazione e tipo di giocatore.

Oggi su Amazon, questa console è in sconto del 5%, un’opportunità imperdibile per portarsi a casa un pezzo da collezione unico a un prezzo più conveniente di soli 389,05 euro. Non aspettare oltre, la Nintendo Switch OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto sta andando a ruba.