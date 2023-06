Nintendo Switch OLED: pochi pezzi su Amazon, CORRI a comprarla

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa: la meravigliosa console della grande N, la mitica Nintendo Switch OLED, oggi si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 320,00€, spese di spedizione incluse. La versione in sconto presenta 64 GB di memoria interna e i Joy-Con colorati di rosso e azzurro. Se la ordini entro pochissime ore ti arriverà a casa già domani; cosa aspetti? Corri a comprarla così potrai giocare tutta l’estate ai fantastici titoli che sono disponibili per questa macchina videoludica: Super Mario, Zelda, Pokèmon, Kirby, Sonic e molti altri ancora.

Nintendo Switch OLED: le caratteristiche

Perché devi averla? Semplice. La Switch OLED presenta un display da 7 pollici che (come suggerisce anche il nome) gode della tecnologia OLED; è in grado di offrire colori più vividi, contrasto più elevato e neri più profondi rispetto al modello originale. Questo si traduce in un’esperienza visiva più immersiva e dettagliata durante il gioco. Ti permette poi di giocare sia in modalità portatile sia in modalità “home“, collegata quindi ad un televisore o ad un monitor. Puoi portare la console con te ovunque e goderti i tuoi giochi preferiti in viaggio, oppure collegarla al televisore per un’esperienza di gioco più grande e coinvolgente a casa. Arriva con una capacità di archiviazione interna di 64 GB, che è il doppio di quella del modello originale. Ciò significa che avrai più spazio per i tuoi giochi digitali, le app e altri contenuti senza dover acquistare una scheda di memoria separata.

A bordo si trovano poi i nuovi altoparlanti migliorati, che dispongono così di un audio più chiaro e ricco durante il gioco. Infine, presenta un design aggiornato con una finitura nera e un supporto posteriore migliorato per una maggiore stabilità in modalità tavolo. Questo conferisce alla console un aspetto più sofisticato e accattivante. I Joy-Con si possono sostituire e cambiare con quelli di proprio gradimento; di default, la versione in questione presenta quelli in colorazione rosso/blu.

In conclusione, rispetto al passato, la Nintendo Switch OLED presenta un display OLED migliorato, una maggiore capacità di archiviazione, un audio migliorato e un design elegante. A soli 320,00€ su Amazon con consegna celere è la console del momento, non lasciatevela sfuggire.

