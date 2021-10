Nintendo Switch OLED: piccolo sconto, ottimo prezzo!

La Nintendo Switch OLED torna finalmente disponibile e pure con un piccolo sconticino in fase di check-out (17,45 euro). Dopo giorni passati ad osservare la pagina Amazon è arrivato il momento di premere su quel pulsante e portarvela a casa. Disponibile a 349,00 euro come prezzo di listino, può essere vostra a 331,55 euro e potrebbe essere un ottimo regalo di Natale anticipato!

Le spedizioni sono disponibili a partire dall'8 novembre, quindi dovrete aspettare giusto qualche giorno.

Nintendo Switch OLED: caratteristiche principali

La nuovissima Nintendo Switch OLED ha un'estetica conforme al modello precedente, ma integra al suo interno diverse migliorie che la faranno apprezzare ancora di più. Disponibile nella doppia colorazione bianco-nera è davvero bellissima. Dentro la confezione trovate tutto ciò che vi serve per usarla immediatamente, ovvero il cavo HMDI, il caricatore, la docking station e il supporto su cui agganciate i due joy per creare un vero e proprio controller.

Rispetto al modello “vecchio” le novità salienti sono:

un'entrata LAN per connettere la console a internet in modo più stabile e avvantaggiarsi nelle sessioni online;

per connettere la console a internet in modo più stabile e avvantaggiarsi nelle sessioni online; uno schermo OLED da 7 pollici ;

; 64 GB di memoria interna che si traduce in più spazio a vostra disposizione.

Come sempre la batteria ti supporta anche quando non sei in casa, quindi non perdere l'occasione di portartela dietro. Acquistate subito la vostra Nintendo Switch OLED su Amazon a soli 331,55 euro. La ordinate adesso e la ricevete a partire dall'8 novembre 2021 con spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.