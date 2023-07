Nintendo Switch OLED: la versione dedicata a Zelda è di nuovo DISPONIBILE su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente interessante; la meravigliosa Nintendo Switch OLED, nella sua edizione speciale dedicata a The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, è di nuovo disponibile su Amazon e anche in sconto al prezzo speciale di 339,90€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati vi consigliamo di farla vostra immediatamente prima che terminino le scorte o prima che il prezzo ritorni al suo valore originale. La consegna sarà celere e immediata con il servizio di Prime, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica integrata.

Nintendo Switch OLED: la versione più esclusiva

Una delle caratteristiche più interessanti della Nintendo Switch OLED è il suo display OLED da 7 pollici. Rispetto al display LCD della versione precedente, l’OLED offre neri più profondi, contrasti più elevati e colori più vividi. Questo significa che i titoli avranno una resa visiva ancora più coinvolgente e dettagliata, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Il design rimane sostanzialmente invariato rispetto al modello originale, ma presenta alcune modifiche sottili. Il nuovo modello vanta una finitura nera lucida sull’unità principale, con una base regolabile per il supporto. Inoltre, la console è dotata di una memoria interna maggiorata di 64 GB, che offre più spazio per il download di giochi e contenuti. La versione dedicata a Zelda invece, ha delle bellissime serigrafie dedicate al magico mondo di Hyrule.

Può essere utilizzata come console portatile, collegata al dock per giocare su un grande schermo televisivo o posizionata in modalità tabletop per giocare con gli amici. La versatilità della Switch OLED permette agli utenti di adattare l’esperienza alle proprie preferenze, sia che si tratti di sessioni di gioco solitarie o di sfide multiplayer. Con soli 339,99€ questa versione speciale diventa un super best buy su Amazon; non lasciatevela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.