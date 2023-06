Nintendo Switch OLED: la console più venduta del momento, TUA ad un prezzo WOW

Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi un’esperienza di gioco portatile (ma non solo) di nuova generazione, Nintendo Switch OLED potrebbe essere la scelta ideale per te. Su Amazon, puoi acquistarla al prezzo consigliato di 320,00€, spese di spedizione incluse. È un prodotto versatile, leggero, dotato di specifiche al top con un pannello eccelso. Su questo device potrai giocare a titoli imperdibili come Super Mario 3D World, Pokémon Spada, Violetto, Zelda, Kirby e molti altri ancora. Sono tutte esclusive di Nintendo, quindi sappi che non c’è modo di giocarci con altri dispositivi.

Nintendo Switch OLED: la console perfetta per la famiglia

Nintendo Switch OLED presenta uno schermo OLED da 7 pollici che offre colori vividi, contrasto elevato e neri profondi. I tuoi giochi prenderanno vita su un pannello ad altissima tecnologia. Inoltre, Potrai goderti un’esperienza di gioco immersiva sia in modalità portatile che sulla TV. Basta usare la dock con i Joy-Con staccati o, perché anche in modalità tablet sfruttando un joypad esterno.

Rispetto al modello Classic qui abbiamo un audio migliorato per offrire un suono coinvolgente durante le tue sessioni di gioco. Offre poi uno spazio di archiviazione interno maggiore rispetto ai device precedenti, consentendoti di salvare più giochi e contenuti senza problemi. Tuttavia, supporta schede di memoria microSD, che ti consentono di espandere ulteriormente lo storage.

Switch OLED offre una vasta libreria di giochi, tra cui le esclusive Nintendo che hanno conquistato il cuore dei giocatori di tutto il mondo. Potrai divertirti con giochi iconici come Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing e molti altri. Inoltre, la console supporta il multiplayer locale (con i tuoi amici dal vivo, sfruttando fino a quattro joy-con in simultanea) oppure online, per giocare con amici e giocatori di tutto il mondo.

Puoi utilizzare la Switch come console portatile, giocando ovunque tu voglia grazie alla sua batteria esagerata. Inoltre, la console si trasforma facilmente in una console da salotto, collegandola alla TV mediante la dock e un cavo HDMI per goderti l’esperienza di gioco su uno schermo più grande. Su Amazon costa solo 320,00€, spese di spedizione incluse.

