Nintendo Switch OLED: la console è IN RITARDO, pare

Le informazioni ufficiali dell'OEM giapponese mostrano che la versione OLED di Nintendo Switch arriverà sugli scaffali fra oggi e domani. Di fatto, questa console di gioco è ora disponibile per l'acquisto.

Nintendo Switch OLED: sì, è disponibile… ma dov'è?

Questa versione è dotata di un ampio schermo OLED con colori brillanti e speaker migliorati. Tuttavia, molti giocatori che hanno preordinato la nuova console hanno ricevuto una notifica improvvisa dai rivenditori proprio in questi giorni. Il messaggio dice che la società sta posticipando le consegne. Inoltre, non c'è una nuova data di spedizione.

Questo significa che gli acquirenti non sanno quando la loro spedizione arriverà nelle loro mani, il che è piuttosto deludente. Secondo i rapporti, le persone che hanno ordinato Switch OLED da diversi rivenditori in Paesi/regioni tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Australia stanno riscontrando il problema. Naturalmente, non tutti sono contenti di questo scenario. Se riscontrate anche voi questo, fatecelo sapere immediatamente.

Ricoridamo che la console non ha aggiornamenti hardware interni rispetto alla versione originale. Tuttavia, viene fornita con un'unità OLED da 7 pollici più grande, un nuovo stand, una nuova base e speaker più potenti.

Il prezzo ufficiale è di fissato a 349 euro in Italia. Alla fine di giugno, Switch ha venduto quasi 90 milioni di unità in tutto il mondo. La compagnia ora intende incrementare ulteriormente le vendite arricchendo la propria line-up in listino.

Riguardo a Nintendo Switch OLED, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha dichiarato: