Nintendo Switch OLED: nuovo video confronto con la versione standard

Dopo un primo bizzarro unboxing dal Giappone, Nintendo Switch OLED è protagonista di un nuovo video confronto con il precedente modello. A pubblicare il filmato è il canale YouTube Nintendo Prime, che ieri ha effettuato l'unboxing della nuova console e ne ha evidenziato le principali differenze rispetto alla Switch classica.

Il nuovo video è in lingua inglese e ha dei toni ben più seri rispetto allo strano filmato di HikakinTV. Anche in questo caso viene mostrata la console in colorazione bianca, l'unica variante inedita introdotta dal modello OLED.

Lo youtuber confronta i due modelli ed evidenzia la sostanziale differenza tra i due display, il pannello OLED offre un contrasto più elevato e una qualità d'immagine di ben altro livello. Durante il video ci si sofferma su ogni minimo dettaglio, come la nuova porta Ethernet sul retro della doc, l'evoluto supporto per tenere in piedi la console e perfino le indicazioni riportate sulla confezione di vendita.

Nintendo Switch OLED è stata annunciata a luglio e la data di uscita è fissata al prossimo 8 ottobre, è già possibile preordinarla su Amazon a 349,99€.