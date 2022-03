Nintendo Switch OLED in OFFERTA con spedizione gratuita

Nintendo Switch OLED si trova in offerta su Unieuro a 338€, con un leggero sconto di circa 12 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta della colorazione bianca della console ibrida, nella nuova versione con display OLED.

L'ultima versione della tanto amata console giapponese porta con sé interessanti novità rispetto al precedente modello. Il passo in avanti più evidente riguarda il display, Nintendo Switch OLED monta un inedito pannello da 7 pollici con tecnologia OLED, che garantisce neri più profondi e una resa cromatica di ben altro livello.

Chi possiede ormai da anni il primo modello di Switch, dovrebbe valutare il passaggio alla OLED, che offre un'esperienza d'uso notevolmente migliorata, specialmente in modalità portatile. La nuova versione sostituisce il piccolo e fragile stand posteriore con un'aletta ben più larga e solida, per posizionare la console in maniera stabile e sicura.

Oggi è possibile acquistare Nintendo Switch OLED in offerta sul sito Unieuro a 338€, con spedizione gratuita e copertura di 12 mesi per danni accidentali. Non manca la possibilità di scegliere il ritiro in negozio, per acquistare la nuova console senza dover attendere i tempi di consegna.