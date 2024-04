Nintendo Switch OLED in edizione speciale MARIO a prezzo speciale (eBay)

Una vera e propria occasione. Se stavi cercando una Nintendo Switch OLED e vuoi portarla a casa in edizione ancora più speciale, questa versione Mario tutta rossa fa il suo dovere. Con un prezzo di listino decisamente più alto di quello che ti sto proponendo, è la tua occasione per rendere i sogni realtà.

L’ho scovata su eBay e non posso non fartela vedere. La puoi acquistare a soli 284€ con un click. Lo sconto non lo vedi segnalato ma ti basta andare sul sito stesso di Nintendo per scoprire che, di listino, costa una sessantina di euro in più. Collegati in pagina e pagala anche PayPal 3 rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.

Nintendo Switch OLED in edizione speciale

Il divertimento è infinito con Nintendo Switch OLED. Una console gaming che si rinnova costantemente con le sue varie modalità di gioco oltre che con i mille titoli disponibili. Adatta ad ogni utente e a tutte le età, lei è uno di quei prodotti di cui non ci si stanca mai.

In edizione speciale Mario è tutta rossa e ancora più originale. Oltre al design non cambia niente quindi in confezione trovi tutto quello di cui hai bisogno per il primo avvio e per giocare dal primo momento ai tuoi titoli più ambiti.

Hai a disposizione un display OLED ampio e con colori vividi, due JoyCon da collegare o usare con il pad incluso, il dock che si rinnova con l’entrata LAN per rendere la connessione più stabile e tutto quello che rende Nintendo la console ideale per serate all’insegna del divertimento.

Muoviti con i controller per gestire le varie dinamiche dei giochi, goditi le avventure anche fuori porta con la modalità portatile e non preoccuparti mai della batteria!

