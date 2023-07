Nintendo Switch OLED: con QUEST'OFFERTA costa solo 289€

Continua il calo di prezzo della Nintendo Switch OLED. Grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare la console al prezzo scontato di 289 euro. Si tratta di un’ottima promozione che consente di ottenere ben 60 euro di risparmio sul prezzo consigliato della Switch con display OLED. Da notare, inoltre, che, scegliendo il pagamento con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: al prezzo giusto con quest’offerta

La Nintendo Switch OLED è sempre di più un punto di riferimento del settore del gaming. La console, grazie al display OLED da 7 pollici, garantisce un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e soddisfacente, conservando la possibilità di collegamento al TV per trasformarsi in una console domestica.

C’è poi il ricchissimo catalogo di giochi per Nintendo Switch che garantisce tante opzioni da sfruttare per ore e ore di divertimento. Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile acquistare una console completa, ampiamente supportata e con un comparto tecnico evoluto rispetto al modello base beneficiando di un sempre gradito taglio di prezzo.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 289 euro. La promozione è accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo. La versione proposta in offerta presenta la scocca realizzata con finitura bianca. Il modello è disponibile in pronta consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.