Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Online GRATIS: prezzo TOP

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon. La meravigliosa Nintendo Switch OLED, in colorazione blu/rosso, con in omaggio Mario Kart 8 Deluxe (da scaricare mediante un codice download) e con tre mesi di Nintendo Switch Online gratuiti, costa solo 345,28€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questo bundle spaziale perché vale molto più di quanto costa, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promo potrebbe finire a breve. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero).

Nintendo Switch OLED: il bundle da comprare adesso

La console ibrida della grande N, già celebre per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse modalità di gioco, si rinnova ulteriormente con uno schermo OLED che assicura immagini più vivide e colori più intensi. Di fatto, la Switch di nuova generazione possiede uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED. Si tratta di un upgrade significativo rispetto alla modello LCD: i neri sono più profondi, i colori più vibranti e il contrasto è notevolmente migliorato.

Potrete giocare ai vostri titoli preferiti sia da portatile che in modalità desktop. Che si tratti di una partita veloce durante il tragitto o di una sessione di gioco più prolungata sul grande schermo della TV, la console si adatta senza sforzo alle vostre necessità. Non mancano poi speaker stereo integrati di altissimo livello. Questa non è solo una piattaforma di gioco, ma una compagna perfetta per l’intrattenimento in mobilità. Il bundle in questione vi farà avere in omaggio il gioco di corse Mario Kart 8 Deluxe e ben tre mesi di Nintendo Switch Online gratuiti; con un prezzo di soli 345,28€, spese di spedizione incluse, è da comprare subito.

