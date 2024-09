Nintendo Switch OLED cala ancora di prezzo: è l'offerta top di oggi

La Nintendo Switch OLED diventa ancora più conveniente: sfruttando la nuova offerta in corso su eBay e il risparmio aggiuntivo garantito dal codice sconto SETTEMBRE24, infatti, è ora possibile acquistare la console di Nintendo con un prezzo scontato di 269 euro. La console è acquistabile anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: un vero best buy a questo prezzo

La Nintendo Switch OLED è la console da prendere oggi. Il rapporto qualità/prezzo della console di Nintendo, arricchita da un display OLED di alta qualità, diventa sempre più interessante, anche in considerazione del ricchissimo catalogo di giochi attualmente a disposizione degli utenti. La Switch OLED è la scelta giusta per tutti gli appassionati, anche per chi ha già una Switch o una Switch Lite e intende effettuare un “upgrade“, passando così a una versione aggiornata e più ricca della console.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SETTEMBRE24, la Nintendo Switch OLED è ora disponibile al prezzo scontato di 269 euro, confermandosi come un vero e proprio best buy tra le console. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice sconto nell’apposito campo al momento del pagamento. In questo modo, infatti, sarà possibile ottenere il 10% di sconto sul prezzo a cui viene proposta la console.