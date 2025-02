Nintendo Switch OLED Bianca + Mario Kart 8 e 12 Mesi Switch Online a 315€

Su eBay, proprio in questo momento, è in corso un’offerta molto più che speciale, veramente imperdibile e super vantaggiosa. Acquista ora la Nintendo Switch OLED Bianca. Insieme avrai anche Super Mario Kart 8 e un abbonamento di 12 mesi a Switch Online. Niente male vero? Ecco come puoi ottenere tutto questo a soli 315,20€, invece di 369,90€.

Aggiungi al carrello l’offerta. Alla pagina dei metodi di pagamento inserisci il Coupon TECHWEEK25. Grazie a questo voucher, da applicare nella casella Codici Sconto, ottieni un extra sconto del 5%, fino a un massimo di 45€, su questo ordine. Si applica sul prezzo già in promozione. Un’occasione unica e imperdibile per un risparmio incredibile.

Tra l’altro, con eBay, questa Nintendo Switch OLED Bianca, con Super Mario Kart 8 e 12 mesi Switch Online, è ancora più vantaggiosa. La consegna gratuita è inclusa sulla maggior parte delle destinazioni inserite. Inoltre, con PayPal o Klarna puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero. Insomma, un vero e proprio regalo di eBay.

Nintendo Switch OLED Bianca + Mario Kart 8 + 12 mesi Switch Online

La combo vincente è l’offerta disponibile in queste ore su eBay. Assicurati di utilizzare il Coupon TECHWEEK25 per ottenere Nintendo Switch OLED Bianca + Mario Kart 8 + 12 mesi Switch Online a soli 315,20€! Approfitta subito di questa promozione. Mettila adesso in carrello, prima che finisca visto l’elevato numero di richieste.

La Switch OLED Bianca è una console versatile ed estremamente potente. Collegata alla sua Dock Station diventa una console da casa, pronta per essere collegata al tuo televisore. Gioca in single player o con i tuoi amici sfruttando i due Joy Con inclusi o acquistandone altri.

Dotata di un meraviglioso e super colorato display OLED da 7 pollici, la Nintendo Switch OLED Bianca diventa una fantastica e insostituibile console portatile. Grazie a questa soluzione avrai sempre con te tutti i tuoi giochi preferiti. Sfrutta questa offerta e ottieni il pacchetto completo a soli 315,20€ con TECHWEEK25.