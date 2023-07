Nintendo Switch OLED a soli 300€ su Amazon: CORRETE

La casa della grande N ha fatto un nuovo passo avanti nel mondo dei giochi portatili con l’introduzione della Nintendo Switch OLED. Questa nuova versione della console ibrida offre una serie di miglioramenti significativi rispetto al modello precedente, il che la rende un’opzione ancora più allettante per i giocatori che desiderano godersi i loro titoli preferiti ovunque si trovino. Grazie agli sconti di Amazon la pagherete solo 300,00€, spese di spedizione incluse.

Nintendo Switch OLED: la console che aspettavi ad un prezzo WOW

Nintendo Switch OLED è dotata di un display OLED da 7 pollici, un notevole miglioramento rispetto al display LCD della versione originale. Grazie a questa tecnologia, i colori appaiono più vividi, i neri sono più profondi e il contrasto complessivo è notevolmente migliorato. Questo si traduce in un’esperienza di gioco più immersiva e visivamente appagante per i giocatori. Troviamo una finitura nera lucida e dettagli accattivanti. Il supporto integrato sul retro consente di posizionare la console in modalità tabletop in modo più stabile, migliorando l’esperienza di gioco multiplayer. Inoltre, il nuovo modello offre 64 GB di spazio di archiviazione integrato, il doppio rispetto al predecessore. C’è poi anche un audio migliorato rispetto al modello precedente. Ora è possibile godersi un’esperienza audio più coinvolgente grazie ai diffusori stereo integrati, che offrono un suono più nitido e bilanciato. Inoltre, supporta l’audio surround virtuale quando viene utilizzata con cuffie compatibili, offrendo un’immersione ancora maggiore nei giochi.

È altresì compatibile con l’intera libreria di giochi Nintendo Switch, inclusi i titoli esclusivi come “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e “Super Mario Odyssey” e molti altri ancora. In modalità portatile potrete godervi i vostri giochi preferiti in movimento, mentre la modalità TV fornisce un’esperienza di gioco su schermo grande quando sono a casa. A soli 300,00€ non potete lasciarvela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.