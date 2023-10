Nintendo Switch OLED a prezzo shock con il NUOVO COUPON eBay

eBay lancia un nuovo coupon ed esplodono di conseguenza le grandissime occasioni. Per esempio, puoi acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo incredibile di 264,54 euro invece di 349,99. Cosa devi fare? Inserire il nuovo codice “PASSIONI23” prima del pagamento e ricevere così lo sconto.

Nintendo Switch OLED in super offerta

La Nintendo Switch OLED si distingue per il suo straordinario schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. Questa tecnologia offre colori intensi e un elevato contrasto, garantendo un’esperienza di gioco eccezionale sia in modalità portatile che da tavolo.

Lo stand regolabile sito nella parte posteriore è più largo rispetto ai modelli precedenti e ti consente di impostare l’angolo di visualizzazione che preferisci. Quindi, sia che tu stia giocando sulla scrivania o sul tavolo del soggiorno, avrai sempre la posizione perfetta per giocare in modo comodo.

La base inclusa con la Nintendo Switch OLED è dotata di due porte USB, una presa HDMI per collegare la console alla TV e una NUOVA porta LAN. Quest’ultima ti offre sessioni di gioco online più stabili in modalità TV, ideale per sfidare gli amici o partecipare a tornei online.

Non perdere l’opportunità di acquistare la Nintendo Switch OLED a un prezzo eccezionale con il codice sconto “PASSIONI23” su eBay. Con questa console, potrai vivere esperienze di gioco indimenticabili e goderti i tuoi titoli preferiti con colori e dettagli straordinari. Sii pronto a immergerti nel mondo dei videogiochi come mai prima d’ora.

