Nintendo Switch: occhio al prezzo, pochi pezzi a meno di 190 euro

Con l’uscita di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom prevista per questa settimana, potrebbe essere arrivato il momento giusto per acquistare una Nintendo Switch, nel caso tu non l’abbia ancora fatto.

Avresti decine di giochi da recuperare e soprattutto puoi acquistarla ad un grandissimo prezzo se approfitti di questo sconto su eBay dove il modello Lite è disponibile a soli 189,90 euro con spedizione compresa nel prezzo.

Nintendo Switch Lite: la console portatile per eccellenza in offerta

Nintendo Switch Lite è la versione compatta e leggera di Nintendo Switch, pensata per chi vuole giocare ovunque. Il display ha una diagonale da 5,5 pollici con cornice ridotta per esaltare l’immagine. La batteria dura fino a 7 ore e la console supporta tutti i giochi compatibili con la modalità portatile.

A differenza della edizione standard, il modello Lite non si può collegare al televisore e non ha i Joy-Con rimovibili. Questo la rende più pratica e maneggevole, ideale per chi viaggia spesso o per i bambini. Inoltre, è compatibile con tutti gli accessori di Nintendo Switch, come il controller Pro.

Acquistando la console su eBay, avrai la garanzia di un venditore affidabile con il 99,9% dei feedback positivi. Inoltre, la consegna è gratis e avviene in soli 3 giorni. Non lasciarti scappare questa occasione: acquista la Switch Lite a soli 189,90 euro prima che finiscano i pochi pezzi a disposizione.

