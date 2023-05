Zelda Tears of The Kingdom esce venerdì: ricevilo al D1 con uno SCONTO

Manca poco all’uscita di uno dei giochi più attesi dell’anno: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda ti porterà in una nuova avventura nel mondo di Hyrule, dove dovrai esplorare le terre e le isole nel cielo, affrontare nemici e enigmi, e scoprire il destino di Link e Zelda.

Se non vuoi perderti questo capolavoro annunciato per Nintendo Switch, devi sbrigarti a prenotarlo su eBay, dove lo trovi a un prezzo incredibile: solo 62,99 euro invece di 69,99 euro. Si tratta di un’offerta limitata, che ti farà risparmiare il 10% e ti garantirà la consegna al day one previsto venerdì maggio.

Zelda Tears of The Kingdom: l’atteso ritorno di Link

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dovrai affrontare nuove sfide e scoprire nuovi misteri, esplorando non solo le terre di Hyrule, ma anche le isole fluttuanti nel cielo.

Potrai usare il tuo paracadute, il tuo cavallo e altri mezzi per spostarti tra i vari scenari e sfruttare le tue abilità e i tuoi strumenti per risolvere enigmi e combattere i nemici. Il gioco ti offrirà anche una storia emozionante e coinvolgente, che ti farà scoprire il destino di Link, Zelda e della loro terra.

Il venditore che ti offre questa promozione su eBay ha il 99,9% di feedback positivi su oltre 50.000 valutazioni e ti garantisce, come detto, la consegna al D1 previsto venerdì maggio.

Non perdere allora quest’ultima occasione di prenotare Tears of The Kingdom ad un gran prezzo: risparmi, lo ricevi al D1 e inizi subito a vivere questa fantastica avventura.

