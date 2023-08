Nintendo Switch Lite su Amazon costa solo 199€ (OFFERTONA del giorno)

Nintendo Switch Lite è una delle console più istrioniche e versatili che vi siano in commercio; non ha la possibilità di staccare i joy-con per utilizzarla con un monitor esterno o in modalità tablet, ma è super portatile e trasportabile. È piccolissima ma resterai stupito quando vedrai le sue performance: riesce a far girare senza lag qualsiasi gioco (sì, anche l’ultimo Zelda!). Avrai accesso alla medesima libreria di titoli che troverai per le altre versioni, ha una batteria che dura tantissimo e presenta uno schermo LCD IPS da oltre 5 pollici. Comodissimi i tasti e il form factor. La pagherai solo 199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciartela sfuggire.

Nintendo Switch Lite: le sue caratteristiche

La Nintendo Switch Lite conserva l’essenza della console originale, ma in un formato più compatto e portatile. Il design leggero e sottile la rende facile da trasportare in borsa o in tasca, permettendoti di portare i tuoi giochi preferiti ovunque tu vada. Nonostante le dimensioni più contenute, come detto, offre comunque un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente.

È progettata principalmente per il gioco portatile. I controlli integrati e il display touchscreen ti permettono di immergerti rapidamente nei tuoi titoli preferiti senza bisogno di accessori aggiuntivi. Questo la rende perfetta per chi vuole godersi il videogame senza complicazioni, sia che si tratti di un breve intervallo durante il giorno o di lunghe sessioni di gioco.

Anche se la Switch Lite è principalmente orientata al gioco portatile, offre comunque accesso a una vasta libreria di giochi. Potrai scegliere tra una varietà di titoli esclusivi Nintendo e giochi di terze parti, che spaziano dai platform ai giochi di ruolo e molto altro ancora: pensiamo ai vari Super Mario, ai tantissimi Pokémon, a Kirby, Zelda e tante altre esclusive della grande N, ma non solo. Su Amazon la paghi solo 199,00€, con spese di spedizione incluse. La versione che ti proponiamo è quella in colorazione “corallo”.

