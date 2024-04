Nintendo Switch Lite: sconto PAZZESCO a 170€ per la Gaming Week Amazon

La Gaming Week Amazon può essere la tua occasione per mettere le mani sulla Nintendo Switch Lite, la console portatile più amata e venduta, al prezzo eccezionale di soli 170,99 euro, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis al checkout.

Nintendo Switch Lite: le caratteristiche

Nintendo Switch Lite è la versione della console giapponese pensata per chi cerca esclusivamente un’esperienza di gioco portatile: rispetto al modello tradizionale, è allora più leggera, compatta e pensata per accompagnarti ovunque tu vada senza ingombri.

Sebbene non sia possibile collegarla alla TV, la Switch Lite è compatibile con tutti i giochi disponibili per Nintendo Switch e non dovrai rinunciare davvero a niente, nemmeno alla possibilità di giocare in multiplayer con fino a 8 giocatori collegando tra loro le proprie console.

Una versione più economica, pensata esclusivamente per il gioco in mobilità, che come immagini ha riscosso anch’essa un grande successo. Ora hai la tua occasione di entrar a far parte di questa famiglia sfruttando l’offerta per la Gaming Week di Amazon: la Switch Lite è tua a soli 170,99 euro. Non fartela scappare.