Nintendo Switch Lite: oggi la pagherai solo 199€ su Amazon, spedizione inclusa

Conosciamo tutti la Nintendo Switch Lite, vero? La piccola console della grande N ha conquistato il cuore degli utenti grazie alla sua compattezza e alla sua portabilità. Tuttavia, non dovete pensare che sia “meno potente” di quella classica, anzi. Qui possono girare i medesimi titoli che vi sono sul modello standard o OLED, da Pokémon Scarlatto/Violetto agli ultimi Zelda, senza dimenticare Super Mario Wonder. Il modello in colorazione “turchese” viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 199,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevela sfuggire, a questa cifra è imperdibile.

Nintendo Switch Lite: la console da comprare oggi

Il design della Nintendo Switch Lite è pensato per essere ergonomico e portatile. Con un peso leggero e una forma compatta, è comoda da tenere in mano anche durante lunghe sessioni di gioco. Ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere ma quella in sconto oggi è quella color turchese, molto elegante e giocoso, a nostro avviso.

A differenza del modello originale, la Lite è dedicata esclusivamente al gioco in mobilità. Il suo schermo da 5,5 pollici offre un’ottima qualità visiva, è un pannello LCD che vi consentirà di godere appieno dei vostri giochi preferiti ovunque voi andiate. Ha accesso a una vasta libreria di giochi Nintendo, che spaziano dai classici intramontabili alle nuove avventure coinvolgenti, dai giochi di avventura ai platform, dai puzzle ai giochi di ruolo, c’è qualcosa per tutti i gusti. Con una carica completa, potete godere di diverse ore di gioco senza interruzioni. È ideale per viaggi, pause pranzo o momenti di svago.

Anche se dedicata principalmente al gioco portatile, la Nintendo Switch Lite supporta ancora il multigiocatore locale. Potete collegare fino a otto console per giocare con gli amici in una varietà di giochi multiplayer. A soli 199,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello.

