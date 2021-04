Hai sempre desiderato una console portatile? La Nintendo Switch Lite è in offerta su Amazon a soli 196,00€. Il ribasso dell’11% corrisponde a uno sconto effettivo di 23,99€ che rende l’acquisto più economico.

Nintendo Switch Lite: cosa cambia dalla versione standard

Il design morbido e semplice rende Nintendo Switch Lite una console accattivante e che non passa inosservata. Grazie alla sua colorazione Turchese risalta ancora di più e diventa più giocosa.

Così come la versione standard della console, la versione Lite permette di accedere all’universo Nintendo e di godere di una serie di titoli esclusivi. Rispetto alla sua sorella maggiore, però, possiede caratteristiche minori.

Essendo stata pensata per un’esperienza di gioco in mobilità, i joycon non possono essere rimossi in quanto sono fissi sulla struttura. Ciò implica che alcuni giochi o alcune modalità di gioco su diversi titoli non potranno essere utilizzati. Per essere maggiormente specifici segnaliamo che sono compatibili tutti i titoli giocabili in modalità portatile.

La sua compattezza e la sua leggerezza, tuttavia, rendono questo esemplare conveniente per i più piccoli o per chi non ha grandi esigenze. Il display è ampio e consente di avere una visione nitida e dettagliata dei contenuti. Vanta infatti un’ampiezza di 5,5 pollici ed è touch screen.

Degna di nota è anche la batteria che assicura un’esperienza di gioco duratura e che varia dalle 3 alle 7 ore a seconda dei titoli in esecuzione.

Puoi acquistare Nintendo Switch Lite in colorazione turchese a soli 196,00€ su Amazon. Acquistala oggi e ricevila in tempi brevi a casa. Le spedizioni sono gratuite per gli abbonati Prime e per chi effettua il primo acquisto sul sito. La console, in conclusione, è idonea al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

