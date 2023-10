Nintendo Switch Lite edizione speciale Animal Crossing a soli 219€

Oggi vi parleremo di una console più vendute ed apprezzate dell’ultimo periodo: parliamo della Nintendo Switch Lite nella sua edizione speciale “Animal Crossing: New Horizons“. Di fatto, oltre ad avere una tinta rosa bellissima con la serigrafia del gioco più venduto degli ultimi anni, presenta il videogame in versione digitale all’interno del software della console. Questo “bundle” lo pagherete solo 219,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Nintendo Switch Lite con Animal Crossing. il bundle perfetto

Prima di entrare nei dettagli di questa fantastica offerta, vale la pena fare una breve panoramica su ciò che rende la Nintendo Switch Lite così speciale. Lanciata nel settembre 2019 come una versione dedicata esclusivamente al gioco portatile, la Switch Lite ha dimostrato di essere un successo sin dal primo istante. Vanta un design ergonomico e leggero, ideale per giocare in mobilità. Il suo schermo touch LCD da 5,5 pollici offre una qualità visiva straordinaria, mentre i controlli integrati offrono una comodità senza paragoni. La batteria ha un’autonomia che varia dalle 3 alle 7 ore a seconda del gioco ed è compatibile con una vasta gamma di giochi, tra cui i grandi titoli come “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Super Mario Odyssey” e, ovviamente, “Animal Crossing: New Horizons”.

Se siete appassionati/e di quest’ultimo, allora l’edizione speciale in questione la dovete avere: è caratterizzata da un design unico ispirato al mondo affascinante e rilassante dell’isola di Animal Crossing e la console ha un’elegante finitura in toni pastello con i personaggi del gioco, come Tom Nook e Isabelle, stampati sul retro. È davvero un pezzo da collezione per i fan del gioco. Inoltre, include una copia digitale del gioco preinstallata sulla console, permettendo ai giocatori di iniziare immediatamente a creare la propria isola e a fare amicizia con gli adorabili abitanti.

