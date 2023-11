Nintendo Switch Lite con Animal Crossing: prezzo FAVOLOSO per pochissime ore

Clamorosa offerta quella che abbiamo appena riscontato su Amazon in queste ore; la meravigliosa Switch Lite di Nintendo oggi costa solo 219,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il modello in questione è in colorazione “corallo” e presenta il gioco di Animal Crossing: New Horizons preinstallato nel software della console. Fate presto perché a questa cifra non potete lasciarvela sfuggire.

Nintendo Switch Lite: la miglior console portatile del momento

La Nintendo Switch Lite è caratterizzata da un design compatto e leggero, ideale per il gaming in movimento. La versione corallo aggiunge un tocco di vivacità e stile alla tua esperienza di gioco. Essendo tascabile, è perfetta per giocare ovunque, donandovi così divertimento illimitato durante i viaggi, le pause pranzo e non solo.

La console è dotata di uno schermo touchscreen da 5,5 pollici LCD dai colori vivaci e dai dettagli nitidi. I controlli integrati garantiscono un’esperienza di gioco fluida e intuitiva, mentre il supporto per la connettività Wi-Fi vi permetterà di sfidare amici online o partecipare a sessioni di gioco multiplayer con pochissimi tap (vi servirà un account al Nintendo Switch Online). Questo modello dispone di Animal Crossing: New Horizons preinstallato. Sarete tenuti ad immergervi nell’incantevole mondo di Animal Crossing, creando la vostra isola, interagendo con simpatici personaggi e trasformando l’vventura in un’esperienza unica e rilassante. Vi è poi una durata della batteria che consente lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Con una singola carica, la console può durare diverse ore.

Viene venduta e spedita da Amazon a soli 219,90€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

