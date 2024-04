Nintendo Switch Lite: a soli 199€ è la console da comprare OGGI su Amazon

Se stai cercando una console gaming portatile, versatile e divertente, allora Nintendo Switch Lite risulterà essere la scelta perfetta per te. E con uno sconto del 31% su Amazon, il prezzo incredibile di 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi proprio lasciartela sfuggire. Corri a prenderla adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano. Avrai accesso al reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto, potrai beneficiare della consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato) e avrai modo di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Il modello in sconto è quello in colorazione “corallo”.

Nintendo Switch Lite: ecco perché comprarla

Andiamo con ordine: la Nintendo Switch Lite è la versione leggera e compatta della classica Switch, ed è stata pensata esclusivamente per il gioco in mobilità. Con un peso di soli 275 grammi e dimensioni più ridotte, sarai in grado di portarla ovunque tu voglia: in viaggio, in vacanza o semplicemente in giro per casa.

Troviamo a bordo uno schermo LCD da ben 5,5 pollici nitido e colorato, perfetto per giocare ai tuoi videogame preferiti in ogni momento e ovunque ti trovi. Anche se è pensata principalmente per il gaming portatile, ti darà accesso alla solita libreria di capolavori disponibili per Nintendo Switch. Da quelli esclusivi come Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Wonder e Luigi’s Mansion 3 a quelli indie e classici retro.

La Switch Lite è disponibile in una serie di colori accattivanti, ma il modello in sconto su Amazon è quello in colorazione “corallo”. Sarai tu a scegliere il colore che meglio si adatta al tuo stile e alla tua personalità. Non lasciartela sfuggire: è in offerta al prezzo speciale di soli 199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.