Nintendo Switch: la carichi e non solo con questa Dock station

Avere una postazione per la propria Nintendo Switch è diventato essenziale. Se infatti in casa ci sono più giocatori, senza ombra di dubbio saranno presenti anche più Joycon i quali dovranno essere necessariamente caricati al fine di poter essere utilizzati. KDD viene in soccorso di tutti i giocatori Nintendo grazie alla sua dock station super innovativa e comoda.

Disponibile in colorazione nera, questa base di ricarica offre l'opportunità di ripristinare l'autonomia non solo della Switch ma anche di tutti i joycon che si hanno a disposizione. Si collega direttamente alla base originaria fornita in confezione al momento dell'acquisto della Switch che apporta immediatamente una comodità assoluta.

In particolar modo sono presenti 4 slot dedicati a due coppie di controller aggiuntive. Accanto ad ogni slot di ricarica è presente un LED che segnala se questa sta avvenendo nel modo più corretto.

La dock station, poi, presenta anche un'altra particolarità in quanto nel suo lato sinistro ospita 8 piccoli slot in cui è possibile custodire i propri giochi preferiti.

Infine, è giusto ricordare che è presente anche un interruttore dedicato l'accensione allo spegnimento così da evitare sprechi di energia e tutelare sempre la batteria della console da eventuali salti di corrente.

Puoi acquistare la base di ricarica per Nintendo Switch di KDD su Amazon a soli €11,89.

