Nintendo Switch: la console del divertimento PERENNE in sconto ADESSO

Se vuoi una console che ti permetta di divertirti da solo, in compagnia, con amici, a casa o quando sei fuori hai solo un’opzione davanti a te ed proprio la Nintendo Switch. Questa favolosa creazione ha ormai conquistato il mercato e ogni anno nuovi membri si aggiungono alla community. Con numerosi giochi ideali per ogni età e soprattutto per ogni gusto, è un acquisto vincente sotto tutti i punti di vista.

Conta che è proprio come ti ho detto prima: la utilizzi sul serio ovunque tu vada e se fino ad ora a fermarti è sempre stato il prezzo, fatti dire una cosa, è in promozione su Amazon. Il ribasso del 20% è ciò che stavi aspettando, ti fa risparmiare quasi settanta euro e rendere i tuoi sogni realtà. Collegati subito alla pagina e acquista la tua console con soli 265€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Nintendo Switch: la console dal divertimento letteralmente portatile

C’è ben poco da dire, la Nintendo ci aveva fatto sognare con la Wii e con la Switch non ha fatto altro che continuare a salire di livello. Ti ricordi come impugnavi i controller della prima console muovendoti a ritmo di musica o mimando le gesta che dovevi svolgere? Beh, con questa nuova console non fai che rendere l’esperienza ancora più entusiasmante.

In base al gioco che scegli puoi diventare uno sportivo, un eroe, un cuoco, un personaggio di un’isola deserta e persino un automobilista pazzesco. Non solo perché la Switch integra diverse modalità di gioco quindi non si basa tutto sui movimenti. Ad esempio quando sei in viaggio e utilizzi l’intero sistema in modalità portatile, i Joycon (così si chiamano i controller) rimangono saldi allo schermo ed ha a portata di mano l’evoluzione diretta del fantastico Nintendo DS che da piccolo ti ha fatto sognare.

Batteria integrata per stare ore e ore in compagnia delle tue avventure senza problemi. E quando sei a casa? Con il Dock incluso in confezione la colleghi al televisore in una sola mossa.

Insomma, c’è un vero mondo da scoprire su Nintendo Switch e tu hai aspettato anche abbastanza tempo. Acquista al volo la tua console ora su Amazon che è in offerta, un click sulla pagina per acquistarla a 265€ e toglierti il sassolino dalla scarpa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.